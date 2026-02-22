FETÖ operasyonunda ihraç öğretmen yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan ihraç öğretmen saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ operasyonunda ihraç öğretmen yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; hakkında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen A.P. (52) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi

