FETÖ operasyonunda ihraç öğretmen yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan ihraç öğretmen saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
