FETÖ operasyonunda ihraç polis memuru yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı ihraç polis memuru F.B.(58) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı ihraç polis memuru F.B.(58) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.