FETÖ operasyonunda ihraç polis memuru yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı ihraç polis memuru F.B.(58) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ operasyonunda ihraç polis memuru yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı  ihraç polis memuru F.B.(58) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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