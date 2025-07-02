FETÖ/PDY'den ihraç polis memuru yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Almanya uyruklu ihraç polis memuru E.G. (44) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ/PDY'den ihraç polis memuru yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Almanya uyruklu ihraç polis memuru E.G. (44) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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