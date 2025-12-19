FETÖ/PDY'nin Ürgüp ilçe sorumlusu Kayseri'de yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan Ürgüp ilçe sorumlusu B.D.(68), yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Hakkında ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde ‘Ürgüp İlçe Sorumlusu’ olarak faaliyet yürüten B.D.(68), saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.