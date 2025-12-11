  • Haberler
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı ihraç başpolis memuru M.G. (62) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ/PDY operasyonunda ihraç başpolis memuru yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı ihraç başpolis memuru M.G. (62) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

