FETÖ/PDY operasyonunda ihraç başpolis memuru yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı ihraç başpolis memuru M.G. (62) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
