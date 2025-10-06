FETÖ/PDY operasyonunda ihraç emniyet müdürü yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.M.T. (54) isimli ihraç emniyet müdürü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.M.T. (54) isimli ihraç emniyet müdürü saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.