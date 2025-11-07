FETÖ/PDY operasyonunda ihraç polis memuru yakalandı
Kayseri'de hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru Ş.S. (57) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru Ş.S. (57) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.