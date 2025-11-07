FETÖ/PDY operasyonunda ihraç polis memuru yakalandı

Kayseri'de hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru Ş.S. (57) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ/PDY operasyonunda ihraç polis memuru yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru Ş.S. (57) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek: 'Bizim üretmekten başka bir çaremiz yok'
Vali Çiçek: “Bizim üretmekten başka bir çaremiz yok”
CHP'li Özgür Özer 'Spor A.Ş. kendi çalışanlarına yaptığı indirimi Kayseri halkına yapmıyor'
CHP’li Özgür Özer; 'Spor A.Ş. kendi çalışanlarına yaptığı indirimi Kayseri halkına yapmıyor'
62'ncisi olan İbrahim Ustaoğlu Sersim Erva Spor Kulübü açıldı
62’ncisi olan İbrahim Ustaoğlu Sersim Erva Spor Kulübü açıldı
Başkan Palancıoğlu, '2026 yılında Teknoloji Lisesi'nin temelini atacağız'
Başkan Palancıoğlu, “2026 yılında Teknoloji Lisesi’nin temelini atacağız”
Kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım'da başlıyor
Kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım’da başlıyor
İYİ Partili Alparslan: 'Akçatepe Mahallesi şehre yakın ama hizmete uzak'
İYİ Partili Alparslan: “Akçatepe Mahallesi şehre yakın ama hizmete uzak”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!