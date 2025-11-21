  • Haberler
  • Gündem
  • FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi ihraç subay yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi ihraç subay yakalandı

Kayseri'de 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan 34 yaşındaki İhraç Subay, polis ekiplerince yakalandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi ihraç subay yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Mahallesi ve çevresinde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda;
'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 34 yaşındaki İhraç Subay M.B., yakalandı.

Şahıs adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP'li Özgür Özer'den 33 milyon liralık Özel Kalem bütçesine eleştiri
CHP’li Özgür Özer'den 33 milyon liralık Özel Kalem bütçesine eleştiri
YRP'li Meclis Üyesi Ekinci, Büyükşehir bütçesini eleştirdi
YRP'li Meclis Üyesi Ekinci, Büyükşehir bütçesini eleştirdi
Vali Çiçek, 'Kayseri, her alanda mücadele vermektedir'⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Vali Çiçek, “Kayseri, her alanda mücadele vermektedir”⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri'de mezarlık ücretlerine zam: Eski mezarlık 200 bin lira
Kayseri'de mezarlık ücretlerine zam: Eski mezarlık 200 bin lira
Meclis Üyesi Orhan Say'dan Hava Şehitleri Anıtı önergesi
Meclis Üyesi Orhan Say’dan Hava Şehitleri Anıtı önergesi
Melikgazi Belediyesi 21 daire için açık ihale gerçekleştirdi
Melikgazi Belediyesi 21 daire için açık ihale gerçekleştirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!