FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi ihraç subay yakalandı
Kayseri'de 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan 34 yaşındaki İhraç Subay, polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Mahallesi ve çevresinde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda;
'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 34 yaşındaki İhraç Subay M.B., yakalandı.
Şahıs adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.