FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. (35) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. (35) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

