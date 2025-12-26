  • Haberler
FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi ihraç astsubay yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu operasyon sonucunda 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak' suçundan hükümlü 39 yaşındaki ihraç astsubay yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürütmüş olduğu operasyonlar sonucunda;

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 yaşındaki ihraç astsubay M.A., saklandığı adreste yakalandı ve adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

