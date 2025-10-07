FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (48) yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (48) yakalanarak cezaevine teslim edildi.