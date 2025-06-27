FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde 'Askeri Mahrem Sorumlusu' olarak faaliyet yürüten S.E.(40) yakalandı.

FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde “Askeri Mahrem Sorumlusu” olarak faaliyet yürüten S.E.(40), saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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