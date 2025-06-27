FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde 'Askeri Mahrem Sorumlusu' olarak faaliyet yürüten S.E.(40) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde “Askeri Mahrem Sorumlusu” olarak faaliyet yürüten S.E.(40), saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.