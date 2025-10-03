FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan A.Ö.(59), yakalandı.

FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö.(59), saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

