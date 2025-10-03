FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan A.Ö.(59), yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö.(59), saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.