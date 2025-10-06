FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 29.09.2025 – 05.10.2025 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi.

FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının/dış İller Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda toplamda 4 şüpheli şahsa işlem yapıldığı, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarının ve adli makamların talimatları doğrultusunda bu şahıslardan, 1 şahsın emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı, 2 şahsın emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı. Ayrıca, 1 şahsın emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonel

faaliyetler neticesinde toplamda 2 şahıs yakalanıp işlem yapıldı, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarının ve adli makamların talimatları doğrultusunda bu şahıslardan; 2 şahıs tamamlanan tahkikatları akabinde Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı, gerekli idari işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analiz Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, tehdit, kayıp şahıs, birden fazla kişi ile tehdit, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan 6 şahıs yakalanarak ilgili birimine teslim edildi.