FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan Z.Ç.(42) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu; saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonda, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç.(42) isimli şahıs saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.