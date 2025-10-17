FETÖ/PDY üyesi 2 kişi saklandığı adreste yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı Ö.U.(36) ile hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı Z.D.(50), saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.