  • FETÖ/PDY üyesi 2 kişi saklandığı adreste yakalandı

FETÖ/PDY üyesi 2 kişi saklandığı adreste yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı Ö.U.(36) ile hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı Z.D.(50), saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

