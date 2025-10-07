FETÖ/PDY üyesi 2 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şahıs saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ/PDY üyesi 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında; haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcıları H.A.(38) ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A.(43) saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
'Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri'
“Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri”
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Başkan Arıkan: '7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır'
Başkan Arıkan: “7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır”
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Vali Çiçek: 'Yeşilhisar'daki Aziz Georgios Kilisesi dünya turizmi açısından çok önemli'
Vali Çiçek: “Yeşilhisar’daki Aziz Georgios Kilisesi dünya turizmi açısından çok önemli”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!