FETÖ/PDY üyesi 2 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şahıs saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında; haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcıları H.A.(38) ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A.(43) saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.