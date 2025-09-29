FETÖ/PDY üyesi 2 şahıs tutuklandı

Kayseri'de polis ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 1 haftalık çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Şahıslardan 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 1 haftalık çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Şahıslardan 2’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken 1’i de serbest bırakıldı. DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında toplamda 2 şüpheli şahsa işlem yapılırken, bu şahıslardan; 1 şüpheli şahıs Emniyetteki ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şahıslardan diğeri ise sevk edildiği Adli Makamlarca serbest bırakıldı. DHKP/C terör örgütü Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı ile “Terör Örgütü Propagandası Yapma” suçundan hakkında yakalama emri bulunan 1 şahıs yakalandı. Şahıs sevk edildiği Adli Makamlarca serbest bırakıldı. Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analiz Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında bilişim Sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

