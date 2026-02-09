FETÖ/PDY üyesi 5 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre

edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

03.02.2026–09.02.2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; Dini istismar eden silahlı terör örgütlerinin soruşturmaları kapsamında 2, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda 9 şahıs olmak üzere toplamda 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.