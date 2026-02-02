FETÖ/PDY üyesi 7 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 Ocak 2026–31 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; THKO-THKP/C-TDKP-TKP/ML-DHKP/C-DEV-YOL vb.) soruşturmaları kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 şahsa işlem yapılırken Cumhuriyet Savcısı talimatıyla ilgili şubeden salıverildi.

PKK/KCK silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında Aksaray ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarının soruşturmaları kapsamında 2 şahsa terör örgütü

propagandası yapmak suçundan işlem yapılırken Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakıldı.

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 şahsa işlem yapılırken Cumhuriyet Savcısı talimatıyla ifadesinin alınmasına müteakip Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Soruşturmaları kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan 7 şahıs yakalanırken sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Dış İl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 2 şahıs gözaltına alınırken, sevk edildiği adli makamlarca ev hapsi cezası aldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturmaları kapsamında 4 şahsa işlem yapılırken Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Şube Müdürlüğü’nden serbest bırakıldı.

Terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik (PKK/KCK) yapılan soruşturmalar kapsamında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 1 şahsa işlem yapılırken akabinde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Şube Müdürlüğü’nden serbest bırakıldı. Risk Analiz Büro Amirliğince ve Ekipler Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması olan 25 şahıs yakalandı ve şahıslar gerekli işlemler için ilgili şubelere teslim edildi.