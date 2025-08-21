FETÖ/PDY üyesi hükümlü yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Bu kapsamda hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K. (50) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

