FETÖ/PDY üyesi ihraç yarbay yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç yarbay İ.Ö. (52) yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu; hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç yarbay İ.Ö. (52) isimli şahıs saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.