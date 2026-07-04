FETÖ/PDY üyesi ihraç yarbay yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç yarbay İ.Ö. (52) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ/PDY üyesi ihraç yarbay yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu; hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç yarbay İ.Ö. (52) isimli şahıs saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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