FETÖ/PDY üyesi şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY üyesi K.S.(57) isimli şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlatıldı. Saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Nevşehir Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı K.S.(57) isimli şahıs saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.