FETÖ/PDY üyesi ve bylock kullanıcısı şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan bylock kullanıcısı N.K.(31) isimli şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlatıldı.
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgüt içerisinde "Örgüt Mensubu Askeri Personel Sorumlusu" olarak faaliyet yürüten "Numan" kod adlı bylock kullanıcısı N.K.(31) isimli şahıs saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.