FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan firari yakalandı
Kayseri'de jandarma ekiplerince 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan S.B., Esenyurt Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Melikgazi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; Van İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı ile “FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.B. Melikgazi İlçesi Esenyurt Mahallesi mülki sınırları içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.