FETÖ suçundan 6 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyonlar gerçekleştirildi. gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. (45) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.