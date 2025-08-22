Fetö terör operasyonunda 2 ihraç polis memuru yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru M.T. (57) ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru M.Y. (52) yakalandı.
