Fetö terör operasyonunda 2 ihraç polis memuru yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru M.T. (57) ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru M.Y. (52) yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru M.T. (57) ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru M.Y. (52) saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

