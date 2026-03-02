FETÖ terör örgütü soruşturmasında 72 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre

edilmesi ve engellenmesine yönelik 1.02.2026 – 28.02.2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarla ilgili rapor yayınladı. Buna göre; dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 5, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 72, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 17 şahıs olmak üzere toplamda 95 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.