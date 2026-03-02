  • Haberler
FETÖ terör örgütü soruşturmasında 72 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1.02.2026 – 28.02.2026 tarihleri arasında yapılan FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 72 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre 
edilmesi ve engellenmesine yönelik 1.02.2026 – 28.02.2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarla ilgili rapor yayınladı. Buna göre; dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 5, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 72, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 17 şahıs olmak üzere toplamda 95 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Haber Merkezi

