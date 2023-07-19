FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
- 19.07.2023 16:03
- Güncelleme: 19.07.2023 16:25
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.
Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza evine teslim edildi.
İHA
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