FETÖ üyeliğinden cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY üyesi olmaktan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

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  • 16.03.2023 20:10
  • Güncelleme: 17.03.2023 14:05
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FETÖ üyeliğinden cezası bulunan kadın yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY üyesi olmaktan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; Sivas İlamat ve İnfaz Bürosunca ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ihraç olan eczacı kadın yakalandı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan kadın, cezaevine teslim edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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