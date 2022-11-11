FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ üyesi olan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli Talas İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemler için jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.