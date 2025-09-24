Fetö Üyesi 2 kişi saklandıkları yerde yakalanıp tutuklandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G.(35), 6 Yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. (37) saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde;  FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan  3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G.(35), 6 Yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. (37) saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

