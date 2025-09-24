Fetö Üyesi 2 kişi saklandıkları yerde yakalanıp tutuklandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G.(35), 6 Yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. (37) saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.