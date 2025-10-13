FETÖ üyesi, biri ihraç polis memuru 2 şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan biri ihraç polis memuru 2 şahıs yakalandı. Şahıslar cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı M.T. (41) ve hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Polis Memuru N.Y. (53) saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.