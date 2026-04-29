FETÖ üyesi ihraç hemşire yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.C.(34) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Burdur Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı ihraç hemşire Ü.C.(34) isimli şahıs saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.