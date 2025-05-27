FETÖ üyesi ihraç icra müdürü yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde, hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç icra müdürü H.Ş. yakalandı.

FETÖ üyesi ihraç icra müdürü yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; Erzurum 2. Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç icra müdürü H.Ş., Kayseri Pınarbaşı ilçesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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