FETÖ üyesi ihraç polis memuru saklandığı yerde yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan ihraç polis memuru G.Ö.(38) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Edirne Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru G.Ö.(38) isimli şahıs saklandığı adreste ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.