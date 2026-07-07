FETÖ üyesi ihraç polis memuru yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru E.A.(58), yakalandı.

FETÖ üyesi ihraç polis memuru yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Nevşehir İlamat ve İnfaz Ceza Mahkemesi’nce hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl  3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru E.A.(58), saklandığı adreste ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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