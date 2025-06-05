FETÖ üyesi şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde, hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. (48) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Bylock kullanıcısı N.B. (48) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.