FETÖ üyesi şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde, hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. (48) yakalandı.

FETÖ üyesi şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Bylock kullanıcısı N.B. (48) saklandığı adreste  yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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