FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ihraç polis memuru yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru H.O.T. (53) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.