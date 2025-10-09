  • Haberler
  • Asayiş
  • FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ihraç polis memuru yakalandı

FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ihraç polis memuru yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru H.O.T. (53) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ihraç polis memuru yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru H.O.T. (53) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Bilim Festivali, SOLOTÜRK ile Görsel Bir Şölene Dönüşecek
Kayseri Bilim Festivali, SOLOTÜRK ile Görsel Bir Şölene Dönüşecek
Erciyes Dağı'na İlk Kar Düştü: Hacılar'dan Kartpostallık Manzaralar
Erciyes Dağı'na İlk Kar Düştü: Hacılar'dan Kartpostallık Manzaralar
Yunan Misafirler Koramaz Vadisi Müzesi'nde Duygu Dolu Anlar Yaşadı
Yunan Misafirler Koramaz Vadisi Müzesi'nde Duygu Dolu Anlar Yaşadı
Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'nde 25 ton atık ekonomiye kazandırılıyor
Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi’nde 25 ton atık ekonomiye kazandırılıyor
Kayseri Gazze Kardeşlik Grubu, sıcak yemek dağıtımına devam ediyor
Kayseri Gazze Kardeşlik Grubu, sıcak yemek dağıtımına devam ediyor
Kayseri'de öğrenciler, Filistin için fidan dikti
Kayseri’de öğrenciler, Filistin için fidan dikti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!