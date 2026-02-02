FETÖ'ye yönelik operasyonda ihraç hemşir yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgüt içerisinde 'Aksaray İlinde görevli örgüt üyesi askeri personel sorumlusu' olarak faaliyet yürüten bylock kullanıcısı ihraç hemşir A.T. (43) ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (58) saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Aksaray İlamat ve İnfaz bürosunca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgüt içerisinde "Aksaray İlinde görevli örgüt üyesi askeri personel sorumlusu" olarak faaliyet yürüten bylock kullanıcısı ihraç hemşir A.T. (43) ve Kayseri Ağır Ceza İlamat masasınca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (58) saklandığı adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.