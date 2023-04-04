Fevzi Çakmak'ta İki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi bıçakla 1 kişi ise tekme ile yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.