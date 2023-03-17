Cihannüma Derneği Kayseri İl Temsilcisi, Beytülmakdis Derneği Başkanı olan ve Kayseri Barosu önceki dönem başkanlarından Avukat Fevzi Konaç, AK Parti'den aday adayı olarak müracaat edeceğini açıkladı.

Avukat Fevzi Konaç, yaptığı açıklamasında tüm dünyanın türlü tuzaklarla iktidardan indirmeye çalıştığı, içeride ise kurulan masalar ve kişisel hırslarla rövanş alınmaya çalışıldığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olduğunu belirtti.

Avukat Fevzi Konaç'ın, aday adaylığı ile ilgili yapmış olduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Ülkemiz bir yandan deprem felaketiyle ağır bir yara almışken, bir de yoğun yağışlar nedeniyle sel felaketiyle karşı karşıya. Vefat eden kardeşlerimize Rabb’imizden rahmet yaralılarımıza ise sağlık diliyorum. Bu süreçte hem devletimiz hem de milletimiz tek yürek olarak bu yaraları sarmaya çalışıyor. Allah’ın izniyle bu acıyı birebir yaşayan illerimizi ayağa kaldırıp kısa sürede yeniden inşa edeceğiz. Ülkemizin gücüne ve idarecilerimizin iradesine inanıyorum.

Bu hüzün ve acılarla imtihan olunurken siyaset konuşmanın çok da uygun olmadığı bu dönemde ülkemiz bir seçime gidiyor. Elbette bir yandan yaralar sarılacak, diğer yandan da bu yaraları saracak yeni kadroların tayini için millete müracaat etmek zorunluluğu doğdu.

Bu felaketlerden önce pandeminin sarstığı ve tüm dünyanın etkilendiği süreçte, ülkemizin başta şehir hastaneleri olmak üzere yakaladığı değişimin ne kadar değerli ve anlamlı yatırımlar olduğuna şahitlik ettik. Pandeminin olumsuz etkilerini kırmak adına ülkemizde bir yandan ekonomik tedbirler alınırken diğer yandan birçok önemli teknolojik gelişmeyi, yerli savunma ve silah sanayiini, dış politikada etkin olmanın, bölgesel ve dünya gücü bir Türkiye’nin ayak seslerini duymaya başlamış ve millet olarak büyük bir heyecan yakalamıştık. Seçimlerden sonra oluşacak tabloda Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliği ile kalınan yerden devam edileceğine inancım tamdır.

Özellikle bölgesinde ve dünyada attığı insani adımlarla ülkemiz yeryüzündeki bütün mazlumların umudu ve rol modeli olmuştur. İç politikada yaşanan tartışmaların dışında dünyada cüssesi ve etkisi çok büyük bir Türkiye’nin varlığına şahitlik ediyoruz. Birçok yerde büyük resme odaklanılarak bunun altının doldurulması gerektiğini ve küçük politik hesaplara bu değerli imajın kurban edilmemesini anlatmaya dair çağrılar ve konuşmalar yapıyorum. Ve Sn. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı idealine bütün kalbimle inanıyor, bu hayalin peşinde koşmanın heyecanını duyuyorum.

Son olarak ifade etmek isterim ki; Mazlumların Umudu Türkiye’nin mimarının, tarihinden aldığı ilhamla ve attığı hayırlı adımlarla Sn. Cumhurbaşkanımız olduğu kanaatindeyim. 30 yıldır siyasetin içinde ve dışında yer aldım. 15 yıldır hiçbir siyasi görevim olmadı. Bu dönemde hayal ettiğimiz birçok gelişmenin, bu dönemde hayal olmaktan çıktığına ve gerçekleştiğine gözyaşları ile şahitlik ettim. Allah kendisinden razı olsun. Kendisinin bir insan olduğunu, hata ve kusur insan içindir demeyi hiç aklımdan çıkarmadım. Ara ara eleştirilerim oldu ve “hayır” dediğim eksiklerin olduğunu ifade etmekten de hiç korkmadım. Kardeşlik hukukunu koruyarak ve inancımın emrettiği edep dairesinde haddi aşmadan uyarılar yapmaya çalıştım.

Milli ve manevi değerlere bağlı bir neslin yetişmesi adına birçok gençlik çalışmasının içinde yer aldım. Allah nasip ederse son nefese kadar da bu idealin peşinde koşmaya devam edeceğim. Siyasetin; bu ideallerin gerçekleşmesinde değerini biliyorum. Gençlik yıllarımdan bu yana ilahi rıza gözetilerek, helal dairede yapılan siyaseti, ibadet hükmünde gördüm ve görüyorum.

Gelinen noktada; bir yandan dışarıda tüm dünyanın türlü tuzaklarla iktidardan indirmeye çalıştığı, içeride ise kurulan masalarda kişisel hırs ve hesapların rövanşının alınmaya çalışıldığı bu dönemde, daha önce de açıkça ifade ettiğim üzere sadece ve sadece safımı belli etmek adına CB Recep Tayyip Erdoğan’a desteğimi ve yanında olduğumu belirtmek adına Ak Partiye aday adayı olarak müracaatta bulunacağımı ifade etmek isterim. Benden çok daha nitelikli kardeşlerimin, teşkilatta alın teri olan arkadaşlarımın varlığının farkındayım. Onların emeklerine saygı duyduğumu özellikle belirtmek isterim. Hakkımızda hayırlıysa ve hizmet etmek imkânı olacaksa, ileri gelsin diye dua ediyorum. Görev takdir edilirse şerefle koşar aksi olursa duaya devam etmekten onur duyarım. Safımızı belirtmek bizden, takdir önce Rabb’imizden sonra ise teşkilatımızdandır. Allah mahcup etmesin…'