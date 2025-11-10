Fevzi Konaç'ın Atatürk değerlendirmesine MHP ve CHP Milletvekillerinden Tepki

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü hakkında yaptığı açıklamalarla gündem olan Fevzi Konaç’a, Kayseri'nin MHP ve CHP'li vekilleri Ersoy ve Genç'ten tepki geldi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yaptığı açıklamada; “Atatürk’e saldırmak, Cumhuriyet’e meydan okumaktır. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın danışmanı olarak görev yapan bir kişinin paylaşımları, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan açık bir provokasyondur. Bu ülkenin kurucu liderine dil uzatmak, fikir beyanı değil, Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okumaktır. Atatürk, sadece bir dönemle sınırlı bir lider değil; bu milletin bağımsızlık bilincinin, özgürlük iradesinin ve çağdaşlaşma mücadelesinin adıdır. O’nun adı, bu topraklarda özgürlüğün, eşitliğin ve bağımsızlığın simgesidir. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken hâlâ Atatürk’ü tartışmaya açan, toplumu kutuplaştıran bu anlayış artık tarihin çöplüğüne aittir. Kurtuluş Savaşı’nı örgütleyen, yokluk içindeki bir milleti ayağa kaldıran, ulusal egemenliği tesis eden Atatürk’e hakaret eden biri, bu ülkenin hiçbir makamında, hiçbir sıfatla yer alamaz. Kamu görevi, sorumluluk ve saygı gerektirir. Böyle bir paylaşımla Atatürk’e saldıran kişi, sadece kendi adını değil, görev yaptığı kurumun itibarını da zedeler. Bu nedenle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’nı, açık ve net bir tavır almaya çağırıyorum.

Danışmanlık makamı, Cumhuriyet’e karşı nefret üretme yeri değildir. Toplumsal barışı ve ortak değerlerimizi hedef alan bu açıklamalara sessiz kalmak, o anlayışa ortak olmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saldıran hiçbir karanlık dil, Cumhuriyet’in ışığını söndüremeyecektir. Çünkü Atatürk bu milletin kalbindedir ve o kalp, her 10 Kasım’da, her 29 Ekim’de, her 23 Nisan’da, her 19 Mayıs’ta yeniden atmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise “Türk Milletiyle sorunu olan herkes Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saldırıyor. Tıpkı bir dönem Kayseri Baro Başkanlığı yapan FETÖ sevici Avukat Fevzi Konaç gibi. Cumhuriyet Savcılarımızın gereğini yapacağından şüphe etmediğim bu alçak ve prokovatif saldırıyı şiddetle kınıyorum. Neymiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk dinsizmiş. Münker misin Nekir misin sen Fevzi Konaç!

Kimsin sen! Tövbe haşa sen kendini kimin yerine koyup din iman sorgulayıp cennet cehennem dağıtıyorsun! Atatürk’ün “benim dinim yoktur” dediği safsatasını ortaya atan İngiliz casusu gazeteciye Atatürk’ün reddiyesinden neden bahsetmiyorsun! Gazi, kendi el yazısıyla, “Bir İngiliz gazetesi muhâbiri benimle konuşuyor. Söylemediğim şeyleri yazıyor ve söylediğim şeyleri aleyhimize tefsîr ediyor. Kendisini men’ etdim. Söz vermişdi. Anladım ki, İstanbul’daki muallem insanlarla beraber âdetâ câsûs.” demiş. Bundan neden bahsetmiyorsun ulan! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün laflarını çarpıtan İngiliz casusu gazetecinin çarpık bilgilerini referans alan Fevzi Konaç sen neyin peşindesin? Sen de mi casusluk peşindesin! Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in de dediği gibi; Her kim ki Türk’e, Atatürk’e düşmandır, biliniz ki onlar Malazgirt’te İstanbul’un fethinde, Çanakkale’de, İstiklal harbinde mağlup ettiklerimizin Anadolu’da kalmış tohumlarıdır” açıklamasını yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise geçmiş dönemlerde danışmanlık görevinde bulunan Fevzi Konaç hakkında açıklamalarda bulunarak; “15 Temmuz 2024 -31Aralık 2024 arası danışmanlık yapmış olan Avukat Fevzi Konaç‘ın 1 Ocak 2025’ten itibaren belediyemizle ilgili bir danışmanlığı söz konusu değildir. Görüşleri kişisel olup, belediyemizi bağlayan herhangi bir boyutu söz konusu olamaz. Bu isim üzerinden ve açıklamalarından siyasi bir çıkarım yapmaya çalışan ve bunu alışkanlık haline getiren kişi ve kişileri de kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla arz olunur” ifadelerine yer verdi.

FEVZİ KONAÇ NE DEMİŞTİ?

Fevzi Konaç, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada; "Aslında, bizzat kendi kalemi ve diliyle inanmadığını ifade ettiği bir din ve kurduğu cümlelerle o dinin “din uyduran bir adam” olarak nitelendirdiği Peygamber’iyle ilgili olarak Atatürk’e; inanç, iman, İslam, İslam dininin Peygamberi, Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (S.A.S.) ile ilgili yazılmış şiir ve dini bir ritüeli layık görüyorsunuz.

Lütfen bunu, içine hiç girmediği camilerde cami cemaatine dayatmaktan vazgeçin ve gidin, medfun olduğu Anıtkabir’de yapın. Ruhu bu törenden hoşnut mu olur, huzursuz mu olur, onu da Allah bilsin. Bir çift söz de “Atatürkçülük maskesi' ile millete parmak sallayan laik, Kemalist herkese:

Eğer Atatürk inanan, dindar biri ise neden dine karşı ve laiklik silahıyla dinle savaşır bir duruş içindesiniz?

Neden onu taklit ederek dindar olmaya ve camilerde bulunmaya çalışmıyorsunuz? Şayet Atatürk, kendi el yazısıyla ifade ettiği gibi inancı olmayan veya İslam’a inanan biri değilse; neden dindar insanlara, Atatürk’e dindar insan muamelesi yapmasını dayatıyorsunuz?

Sloganlaştırdığınız laikliğiniz gereği yapmanız gereken şey, bu kararıyla din ile devlet başkanı olan Atatürk’ü yan yana getiren Kocaeli Valiliği’ni protesto etmek ve camilerde yapılması planlanan mevlit okunmasını engellemektir.

Not: Yazımda ve kanaatlerimde ne bir iftira ne bir hakaret olmamasına rağmen, kimilerinin hazmedemediği gerçekler nedeniyle saldırıları benim için sadece duruşumu netleştirmekten öteye geçemez" açıklamasını yapmıştı.