Fevzi Konaç'tan adaylara manidar tavsiye

Ak Parti Kayseri Milletvekili aday adayı Fevzi Konaç, siyasete giren milletvekillerine bir kısım ödenirlerde bulunduğu sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

➡️Görüntü vermek siyasetinden... alkış beklentili nutuklardan... insanların [gözünün içine bakmadan] el sıkma tarzından acilen vazgeçip...

????Gönle ❤️ girmek ve gönül ❤️ almak siyasetine geçmeye muhtacız...

➡️Yapmacık ziyaretler... şekilden ibaret ve gaz alma operasyonları haline dönüşen geziler artık milleti kesmiyor ve bıktırdı...

????Bir çok kimse bu yapılan çalışmalarda size gerçekleri söylemiyor... minderine misafir gelmiş siyasiye nezaket gösteriyor... birazda yarın hesabı yapılıyor...????

➡️Siyasetçilerde ne kadar acı gerçekleri ve doğru eleştirileri duymak istiyor oda ayrı mesele...????

????Sosyal medya kimseyi kandırmasın... bu millet irfanını sandıkta ortaya döküyor... kazanmak isteyen herkes hesabını o irfana yatırsın...????