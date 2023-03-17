Fidan belediyeden meyve vatandaştan

Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, fidan dağıtımına önümüzdeki haftalarda da devam edeceklerini belirtti.

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  • 17.03.2023 17:29
  • Güncelleme: 17.03.2023 17:41
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Fidan belediyeden meyve vatandaştan
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, fidan dağıtımına önümüzdeki haftalarda da devam edeceklerini belirtti.

‘Fidan Belediye’den Meyve Vatandaştan’ sloganıyla Hacılar Meydanı’nda gerçekleştirilen ve Cuma Namazı çıkışında 3 bin 500 adet fidanın dağıtıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Daha yeşil bir Hacılar için çalışmalarını sürdüren Hacılar Belediyesi’nin, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara aşılı fidan dağıtımı yaptığını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Mevsim itibari ile daha önceden planladığımız fidan dağıtımını bugün yapıyoruz. Fidan dağıtımımız önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Bugün elma, erik, kiraz olmak üzere 3 bin 500 fidanı vatandaşlarımız toprakla buluşturacak. Bizlerde belediye olarak ağaçlandırmaya önem veriyoruz. İnşallah vatandaşlarımız bu fidanları bahçelerine dikerek bereketli bir şekilde meyvelerini alırlar” dedi.

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İHA

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