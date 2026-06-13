FIFA’dan Kayserispor’a 2 transfer yasağı daha

Kayserispor’dan yapılan açıklamada, German Onugkha ve Joseph Attamah’a ilişkin dosyalar kapsamında gelen transfer yasaklarının, borçların ödenmesinin ardından kaldırılabilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kayserispor’a 2 transfer yasağı geldiği açıklandı. Basın Sözcüsü ve Hukuk Sorumlusu Başkan Yardımcısı Emir Akpınar tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz hakkında, FIFA nezdinde futbolcular German Onugkha ve Joseph Attamah’a ilişkin dosyalar kapsamında verilen 2 ayrı transfer yasağı kararı, FIFA sistemi üzerinden kulübümüze tebliğ edilmiş ve ilgili kayıtlara işlenmiştir. Söz konusu transfer yasakları; German Onugkha transferine ilişkin dosyada F.C. Copenhagen’a ödenmesi gereken 120 bin Euro ve Joseph Attamah dosyasında ise futbolcunun kulübümüzden olan 106 bin Euro tutarındaki alacağı nedeniyle uygulanmıştır. Her iki dosyaya ilişkin transfer yasağı, ilgili ödemelerin gerçekleştirilmesinin ardından kaldırılabilecek nitelikte olup, süreçler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadesine yer verildi.