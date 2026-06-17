FIFA'dan Kayserispor'a bir yasak daha geldi

FIFA tarafından Aaron Opoku'nun alacağı nedeniyle Kayserispor'a 45 bin Euro tutarında transfer yasağı uygulanırken, borcun ödenmesi halinde yasak kalkacak.

FIFA'dan Kayserispor'a bir yasak daha geldi

Kayserispor yönetimi tarafından kulübe bir yasak daha geldiği açıklandı. Yapılan açıklamada, “Kulübümüz aleyhine, eski futbolcumuz Aaron Opoku’ya ilişkin FIFA nezdinde sonuçlanan dosya kapsamında yaklaşık 45.000 Euro tutarındaki alacaktan kaynaklı transfer yasağı FIFA sistemine işlenmiştir” ifadelerine yer verildi. Sarı-kırmızılı kulübe gelen bu yasağın da borcun ödenmesi durumunda kalkacağı belirtildi. Sezon başında Bundesliga 2’den transfer edilen Opoku, Kayserispor formasıyla 20 maçta görev yaptı.

Haber Merkezi

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