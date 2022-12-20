FIFA'nın 2026 formatı değişecek

https://www.bbc.com/ dan alınan habere göre daha önce açıklanan formata göre bir sonraki turnuvada takım sayısı 32’den 48’e çıkacak. Ülkeler üçer takımdan oluşacak 16 grupta mücadele edecek. İlk iki takım ise son 32’ye kalacak.

Ancak Infantino, Katar’daki 2022 Dünya Kupası’nın “başarısından” sonra bu duruma yeniden bakılacağını belirtti.

Infatino “Buradaki dörtlü gruplar kesinlikle inanılmazdı. Son maçın son dakikasına kadar hangi takımların gruplardan çıkacağını bilemedik. Formatı yeniden düşünmeli, en azından yeniden tartışmalıyız. Bu kesinlikle, bir sonraki toplantının gündeminde olacak” dedi.

Katar’daki grup maçlarında, ekipler son 16’ya kalmaya çalışırken son maçlarda heyecan yaşandı.

İki takımın gruptan çıktığı dörtlü grup formatı, Dünya Kupası’na katılan takım sayısının 32’ye çıktığı 1998’den bu yana kullanılıyor.

Katar’da FIFA konsey toplantısına katıldıktan sonra gazetecilere konuşan Infantino, üçüncülük ve final maçından önce seyirci sayısının 3,27 milyonu bulduğunu, 2018’de Rusya’da yapılan turnuvada ise bu sayının toplam 3,3 milyon olduğunu söyledi.

Infantino “Bu turnuvayı en iyi Dünya Kupası yapan Katar’a ve tüm gönüllülere teşekkürler. Maçlar olaysız geçti ve çok keyifli atmosferde oynandı. Futbolun gerçek anlamda küreselleşmesinden bahsederken, bir Afrika takımı ilk kez yarı finale ulaştı. İlk kez bir kadın hakem maç yönetti. Müthiş bir başarı yakalandı. İzleyici sayısı beş milyara yaklaştı” dedi.

Bazı Avrupa ülkeleri, LGBTI+ hareketine destek vermek amacıyla OneLove pazubandı takmak istemiş, ancak FIFA’nın yaptırım tehdidi nedeniyle vazgeçmişti.

Almanya Menajeri Hansi Flick de, oyuncularının Japonya’yla oynadıkları ilk karşılaşmadan önce “FIFA’nın takımları susturduğu mesajını vermek için” fotoğrafta ağızlarını kapattıklarını söylemişti.

Infantino ise “Kurallara, kısıtlamalara gelince. Bu bir kısıtlama değil, kurallara saygı duymaktır. Saygılı bir şekilde yaptığı sürece herkes inançlarını ifade etmekte özgürdür. Ancak iş sahaya geldiğinde, futbola saygı duymalı ve korumalısınız. 211 futbol takımı var, devlet başkanı yok ve taraftarları gelip futbolun keyfini çıkartmak istiyor. Biz de bunun için buradayız. Değerleri, insan haklarını, Dünya Kupası’ndaki, FIFA’daki herkesin haklarını savunduğumuza inanıyorum” dedi.

Katar’ın göçmen işçilere muamelesi, eşcinsel evliliklere karşı tavrı ve insan hakları sicili, Dünya Kupası öncesindeki başlıca tartışmalı konulardı.

Katar Dünya Kupası’nın Genel Müdürü, turnuvadan önce göçmen işçilerin ölümü sorulduğunda “ölümün hayatın doğal bir parçası olduğunu” söylemişti ve İnsan Hakları İzleme Örgütü bunu “duygusuzlaşmış bir aldırmazlık” diye tanımlamıştı.

Infantino ise “Bizim için her bir yaşamın kaybı bir trajedidir ve işçilerin durumunu korumak için yasal değişiklikler adına elimizden geleni yaptık. Gelecekte de elimizden geleni yapacağız” dedi.

Guardian’da geçen yıl yayımlanan bir haberde Dünya Kupası organizasyonunun Katar’a verilmesinden bu yana ülkede 6500 göçmen işçi öldü.

Katar makamları ise bu sayıyı reddetti ve turnuvayla doğrudan ilgili inşaat projelerindeki iş kazalarında sadece üç kişinin öldüğünü, 37 kişinin de işle ilgili olmayan bir şekilde hayatını kaybettiğini savundu.