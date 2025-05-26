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- FileMaker Türkiye Zirvesi 2025 İstanbul'da Gerçekleşti: Yazarımız Topuzoğlu konuşmacı olarak katıldı
FileMaker Türkiye Zirvesi 2025 İstanbul'da Gerçekleşti: Yazarımız Topuzoğlu konuşmacı olarak katıldı
24 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen FileMaker Türkiye Zirvesi 2025, yazılım ve dijital dönüşüm alanında çalışan profesyonelleri İstanbul'un kalbinde bir araya getirdi. Teknoloji dünyasının önemli temsilcilerinin buluştuğu etkinlikte, katılımcılar sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip etme imkânı buldu. Etkinliğe yurt dışından da önemli bir şekilde katılım oldu.
Zirvede dikkat çeken sunumlardan biri de Kayseri Gündem Gazetesi yazarı Hakan TOPUZOĞLU tarafından gerçekleştirildi. Topuzoğlu, “Yapay Zekâ ile Geleceği Şekillendirmek: FileMaker Uygulamaları” başlıklı sunumunda, üretken yapay zekânın FileMaker platformu ile nasıl entegre edilebileceğini örnek projeler üzerinden anlattı. Eğitim, sağlık, finans ve e-ticaret gibi farklı sektörlere yönelik senaryolarla zenginleştirilen sunum, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.
Zirve boyunca Claris FileMaker kullanıcıları; veri tabanı yönetimi, yapay zekâ entegrasyonu, otomasyon sistemleri ve iş süreçlerinin dijitalleşmesi gibi konular üzerinde derinlemesine bilgi alışverişinde bulundu. Networking fırsatlarıyla zenginleşen etkinlik, sektörün gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.