FileMaker Türkiye Zirvesi 2025 İstanbul'da Gerçekleşti: Yazarımız Topuzoğlu konuşmacı olarak katıldı

Zirvede dikkat çeken sunumlardan biri de Kayseri Gündem Gazetesi yazarı Hakan TOPUZOĞLU tarafından gerçekleştirildi. Topuzoğlu, “Yapay Zekâ ile Geleceği Şekillendirmek: FileMaker Uygulamaları” başlıklı sunumunda, üretken yapay zekânın FileMaker platformu ile nasıl entegre edilebileceğini örnek projeler üzerinden anlattı. Eğitim, sağlık, finans ve e-ticaret gibi farklı sektörlere yönelik senaryolarla zenginleştirilen sunum, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Zirve boyunca Claris FileMaker kullanıcıları; veri tabanı yönetimi, yapay zekâ entegrasyonu, otomasyon sistemleri ve iş süreçlerinin dijitalleşmesi gibi konular üzerinde derinlemesine bilgi alışverişinde bulundu. Networking fırsatlarıyla zenginleşen etkinlik, sektörün gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.