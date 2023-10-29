Filistin Dayanışma Platformu'ndan İsrail Protestosu
Bürüngüz cami önünde İsrail protesto edildi
- 29.10.2023 09:41
- Güncelleme: 29.10.2023 09:42
Kayseri’de Filistin Dayanışma Platformu, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek için Bürüngüz Camii önünde bir eylem düzenledi. Akşam namazından sonra toplanan kalabalık, “İsrail katildir, Filistin yalnız değildir” sloganları attı. Platform adına konuşan konuşmacılar, İsrail’in insan haklarını ihlal ettiğini ve uluslararası hukuku çiğnediğini belirtti. Konuşmacılar, Türkiye ve dünya kamuoyunu Filistin halkının yanında olmaya çağırdı. Konuşmanın ardından yatsı namazından sonra hep birlikte kunut duası yapıldı. Dua sonrası eylemciler olaysız bir şekilde dağıldı.